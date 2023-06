Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SG Speyer-Schwegenheim erlebte am vorletzten Wochenende der Zweitligasaison ein Fiasko. Am Samstag gab es gegen SF Heidesheim ein enttäuschendes Unentschieden, am Sonntag eine 3,5:4,5-Niederlage gegen SV Hofheim.

Gegen Heidesheim trat die SG an allen Brettern nominell stärker an. Aber Großmeister Nijat Abasov an 1 lief bereits in der Eröffnungsphase in eine Kombination, die ihn Qualität kostete