Seit die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen in Speyer ansässig war, hat dessen Förderverein eine starke Speyerer Komponente. Diese haben jetzt die Vorstandsneuwahlen bestätigt. Nachfolgerin der Speyerer Medizinerin Maria Montero-Muth als Vorsitzende ist laut Forstamt Petra Zachmann, ebenfalls aus der Domstadt. Sie arbeitet als Waldpädagogin in einer Schifferstadter Kita. In Speyer ist sie als Mitglied der Grünen-Fraktion im Stadtrat tätig.

Als stellvertretende Vorsitzende wurde demnach Angela Magin (Speyer) bestätigt. Weiterhin als Schriftführerin aktiv ist Susanne Schmitt aus Westheim. Jürgen Scherer aus Römerberg ist der neue Kassenwart in Nachfolge von Peter Müller. Lucia Becker, ebenfalls Waldpädagogin aus Schifferstadt, und Förster Volker Westermann (Weingarten) agieren als Beisitzer im neuen Vorstand. Der gemeinnützige Verein unterstützt die Umweltbildungs- und Naturschutzarbeit des Rheinauen-Forstamts.