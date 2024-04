Zwei Zweirad-Fahrer sind bei Unfällen an der Kreuzung Rauschendes Wasser verletzt worden.

Betroffen war laut Polizei am Donnerstag, 10.30 Uhr, zunächst ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer. Dieser habe ohne anzuhalten den Zebrastreifen an der Einmündung der Friedrich-Ebert- in die Bahnhofstraße überquert und sei vom Auto eines 79-Jährigen erfasst worden. „Bei dem Sturz verletzte sich der 65-Jährige leicht an den Händen und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht“, berichten die Beamten.

Weniger als eine Stunde später sei ein auf dem Radweg der Bahnhofstraße nach Norden radelnder 26-Jähriger betroffen gewesen. Er habe beim Überqueren der Wormser Landstraße die rote Ampel missachtet und sei dabei dem Auto eines 20-Jährigen nahegekommen, das aus der Friedrich-Ebert-Straße kam. Der Bericht: „Die Beteiligten wichen sich gegenseitig aus, sodass es zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw kam, der Fahrradfahrer verlor daraufhin jedoch die Kontrolle und stürzte.“ Er habe sich leicht am rechten Bein und Knie verletzt, aber nicht behandelt werden müssen. Ein Verfahren komme nicht auf ihn, sondern auch auf den Autofahrer zu, der sich unerlaubt entfernt habe.