Unter anderem wegen Drogenhandels steht ein 29-Jähriger aus Speyer, der seit einiger Zeit in Schifferstadt lebt, vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal. Auch wegen Raubes muss er sich verantworten – um diese Tat, angeblich begangen in Speyer, ging es am vierten Verhandlungstag.

Laut der Anklage von Staatsanwältin Christina Pasedach hat der 29-Jährige Anfang Juni 2022 an der Ecke Carl-Zeiss-Straße und Martin-Butzer-Weg in Speyer-West zusammen mit einem Komplizen