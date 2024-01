Bewegung beim Projekt „Ludwigsgarten“: 110 Wohneinheiten will die Rülzheimer Firma GeRo am Rabensteinerweg in Speyer bauen. Seit rund zwei Wochen laufen die Tiefbauarbeiten. Auch der weitere Fahrplan steht.

„Wir können den Abschluss der erforderlichen Vorbereitungen und Genehmigungen vermelden“, erklärt Architekt und GeRo-Vorstand Roger Schwartz auf Anfrage. Am Montag, 15. Januar, sei mit den Tiefbauarbeiten – also Aushub und Verbau – vor Ort begonnen worden. „Der Hochbau wird voraussichtlich im April 2024 anschließen“, erklärt Schwartz. Der entsprechende Auftrag solle kurzfristig erteilt werden.

Das Projekt hatte sich wegen Materialverfügbarkeit und Baukosten verzögert. Wie Schwartz erklärt, soll das Vorhaben voraussichtlich im Jahr 2026 fertig sein.

Fertigstellung 2026 geplant

49 Wohnungen und 56 Stellplätze hat die Baugenossenschaft Speyer (GBS) erworben. Am kommenden Mittwoch, 31. Januar, übergibt das Land Rheinland-Pfalz nach Auskunft der Investitions- und Strukturbank (ISB) Fördermittel für diese und weitere „bezahlbare und klimagerechte Wohnungen“, am Langensteinweg. Dort entsteht ein Mehrgenerationenhaus mit 13 Einheiten.

Knapp elf Millionen Euro Darlehen, von denen rund 4,7 Millionen Euro durch Tilgungszuschüsse gedeckt werden, erhält die GBS nach Angaben der ISB für die beiden Projekte. Am Rabensteinerweg hatte GBS von einer der größten Investitionen ihrer Geschichte gesprochen, ohne eine konkrete Summe zu nennen.

Die übrigen 44 Wohnungen und 17 Reihenhäuser will GeRo im Frühjahr vermarkten. Interessierte könnten sich schon auf der Internetseite www.ludwigsgarten-speyer.de vormerken. Schwartz spricht von „regem Zuspruch“ an Interessenten, die bereits auf der Liste stünden.