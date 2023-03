Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Stile von, aber nicht in Verbindung mit dem Weihnachtsspecial der Livin Music Family startete das Format Queens and Legends am Freitagabend in der Halle 101. Eine 15-köpfige Band, die auch als Nightunes auf Feiern, Hochzeiten und ähnlichen Veranstaltungen für Stimmung sorgt, begleitete drei Sängerinnen, die ebenfalls hauptberuflich Stimmrecht ausüben.

Kim Schutzius stammt selbst aus Speyer und ist übergangsweise wieder hier ansässig. Sie hat als Jugendliche im Gospelchor Lingenfeld ihre Karriere begonnen, die sie neben AIDA Schiffen