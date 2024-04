Ein 59-jähriger Quad-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstag, 16.20 Uhr, in der Auestraße verletzt worden.

Der Quad-Fahrer hatte laut Polizei eine Verkehrssituation falsch eingeschätzt: Ein 64-jähriger Autofahrer habe in der Auestraße einen Linksabbieger aus dem Neudeck unter Verzicht auf sein Vorfahrtsrecht vorgelassen. Der Mann mit dem Quad sei aber währenddessen links am Auto des wartenden 64-Jährigen vorbeigefahren und mit dem Auto des 29-Jährigen aus dem Neudeck sowie der Felge des wartenden Autos kollidiert. Das Quad sei „herumgeschleudert“, der Fahrer leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst habe ihn in ein Krankenhaus bringen müssen. Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen: circa 7000 Euro.