Das Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium hat mit seinen jüngsten Gerätturnerinnen den Regionalentscheid von Jugend trainiert für Olympia gewonnen.

Die Riege der älteren Mädchen gewann am Montag den Schulwettkampf in Edenkoben. Die HPG-Girls setzten sich mit fünf Minuspunkten vor zwei Zweibrücker Mannschaften (7 und 14 Zähler), der eigenen jüngeren Mannschaft (18) sowie Grünstadt (20) durch. Dabei markierten die Speyererinnen in der Staffel einen Rekord.

Zwei Teams

Sophie Zeigerer, Nayla Monatsberger, Lucy Lucas, Johanna Saar und Lilly Fandert bildeten das Siegerteam. Es besteht aus den Erfahreneren, die im vergangenen Jahr schon Erfahrung beim Bundesfinale in Berlin sammelten. Die zweite Auswahl, das neue Perspektivteam, startete mit der für die erkrankte Clara Spies eingesprungenen Alexandra Thiel, Lotte Benker, Mia Engel, Lina Dreisigacker sowie Pauline Gerner.

Von ursprünglich 16 gemeldeten Mannschaften, auch aus Kaiserslautern, Schifferstadt, Flörsheim-Dalsheim, Wörth, Haßloch, Bingen, Rülzheim, Alzey traten am Ende 13 an. Am Donnerstag nächster Woche geht es in der Wettkampfaltersklasse III auf Landesebene ans Eingemachte, die Qualifikation für Berlin.

Nach Wolfstein reist auch der WK II mit dem Ziel Rhein-Main-Donau-Cup. Am Mittwoch nehmen die jüngsten Volleyballer mit der Vorrunde im benachbarten Schwerd-Gymnasium ihre Turnierserie auf.