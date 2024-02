Das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia mit dem Purrmann-Gymnasium Speyer ist gestartet. Es gibt beeindruckende Erlebnisse, unvergessene Panoramen, Begegnungen mit den Stars der Szene und sportliche Steigerungen.

Erwartungsvoll starteten am Sonntag 20 Mädels und Jungs des Speyerer Purrmann-Gymnasiums in Begleitung von Betreuungslehrer und Rheinland-Pfalz-Delegationsleiter Sven Laforce in Richtung Allgäu, um sich im Wintersport-Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia mit den besten deutschen Schulteams zu messen.

Nach einem Zwischenstopp in der Raststätte Allgäuer Tor checkten die Jugendlichen im Feriendorf Reichenbach nähe Nesselwang ein. Spiel, Spaß und gute Laune gab es bei der abendlichen Akkreditierung. Die Wettbewerbe steigen im Nordic-Zentrum Oberstdorf, einer der modernsten Wintersport-Arenen der Welt in unmittelbarer Nähe der Heini-Klopfer-Skiflugchanze.

Beeindruckendes Erlebnis

Nach dem Auftakttraining am Montag bestaunten die Purrmann-Schüler diese gewaltige Anlage vor beeindruckender Bergkulisse, auf der tags zuvor noch Weltklasse-Springer wie Stephan Kraft, Ryoyu Kobayashi, die Prevc-Brüder und Andreas Wellinger mit Flügen über 200 Meter um Weltcup-Punkte kämpften.

„Ein Dankeschön dem Schanzenpersonal, das uns trotz Ruhetages großzügig nach oben fahren ließ“, sagte Betreuer Laforce. Nach Rückfahrt in das Quartier ging’s zum gemeinsamen Abendessen und anschließend mit etwa 100 Mannschaften sowie 750 Jugendlichen zur stimmungsvollen Eröffnungsfeier, an der auch Sportgrößen wie der dreifache Biathlon-Olympiasieger Michi Greis und der Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes, der zweimalige Weltcup-Sieger im Langlauf, Tobias Angerer, teilnahmen.

Laforce begeistert

Laforce fand die Eröffnungsfeier sehr gelungen: „Eine abwechslungsreiche, kurzweilige und schülergerechte Veranstaltung.“ Nach Einstimmung auf den folgenden ersten Wettkampftag ging’s in die Federn. Nicht nur die Speyerer Schüler blickten den Wettkämpfen mit Spannung entgegen, sondern auch der aus seinem Winterdomizil Obermaiselstein angereiste Schreiber dieser Zeilen.

Bange Blicke richteten sich auf den wolkenverhangenen Himmel. Doch es klarte auf. Die Sonne zeigte sich schließlich von ihrer besten Seite. Nach einer ersten Trainingsrunde gab die bei der Sprint-Wettkampfklasse (WK) III startende Sophie Reichelt eine erste Pistenbewertung ab: „Sie ist an manchen Stellen recht weich, teilweise auch wieder knochenhart und vereist.“

Köpfer die Schnellste

Mit Startnummer 9 lief sie als Erste der Speyerer Truppe los und belegte am Ende unter 141 Teilnehmerinnen Rang 59. Als 53. erreichte Jule Köpfer die beste Platzierung der Speyerer Mädels. Als Zwölfter in der Mannschaftswertung in 33:10,2 Minuten verbesserte sich die Mannschaft gegenüber dem Vorjahr um eine Position.

Eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen, die dreifache Olympiasiegerin Kati Wilhelm, weilte als Betreuerin des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Schmalkalden und als Mutter ihrer teilnehmenden Tochter Lotta in der Arena. „Für die Kinder ist die Teilnahme ein tolles Erlebnis und ein echtes Highlight sowie gleichzeitig Ansporn. Sie lernen dabei auch den notwendigen fairen Respekt vor der Leistung der Besseren“, erläuterte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ergebnisse

WK III Mädchen: 53. Jule Köpfer 6:21,7 Minuten, 59. Sophie Reichelt 6:31,5, 60. Tessa Hoffmann 6:32,1, 65. Emma Keppner, 75. Paula Schlosser 7:07,7, 90. Marie Kempter, 102. Ellen Besir 8:19,4 - Jungen: 80. Emil Leupolt 7:04,5. 99. Luis Treutle, 100. Torben Fischer, 104. Tyler Wentz, 126. Jonas Todzi, 127. Eric Schreiner, 129. Ben Zimmermann, Gesamtergebnis: 19., 40:47,7 - WK IV Gemischt , Skating: 68. Carsten Nerding 4:23,8, 70. Jonathan Braun 4:29,1, 85. Gabrielle Noe 5:01,7, 106. Johanna Gropp 5:50,9, 108. Ole Fischer 5:52,2 - klassisch: 114. Teresa Busam 6:02,1, Gesamtergebnis 15., 19:45,4.