Die Wettkampf-III-Mädchen aus dem Speyerer Hans-Purmann-Gymnasium haben sich für das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin qualifiziert (Dienstag, 23., bis Samstag, 27. April). Sie gewannen am Montag in Mainz den Landesentscheid des Schulwettbewerbs. Das Team des betreuenden Lehrers Sven Laforce besiegte zunächst das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium aus Schweich mit 25:8 sowie 25:13 und anschließend das Private Johannes-Gymasium Lahnstein 25:9, 25:17.

Vogel Kapitänin

Dazwischen gewann Schweich, das das Turnier damit als Zweiter beendete, gegen die Lahnsteinerinnen im entscheidenden Tiebreak mit 15:10. Lehrer Laforce berichtete von einem souveränen Erfolg seiner Mädchen gegen die Vertreterinnen der Bezirke Trier sowie Koblenz: „Die größte Spannung bestand eigentlich darin, wie gewechselt wird, so dass alle auf annähernd gleiche Spielanteile kamen, was natürlich eindeutig den Spielfluss hemmte“, teilte er unserer Zeitung mit.

TuS Heiligenstein stellte mit Kapitänin Leni Vogel, Marilu Borlinghaus, Marlene Schmitt, Marie Evrard sowie Carla Thiess den Großteil der Mannschaft. Marie Kempter spielt für den TSV Speyer. Lisa Ehlers schlägt für den SC Mutterstadt auf.