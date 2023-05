Jaroslav Tuma, tschechischer Konzertorganist und Professor an der Akademie der musischen Künste in Prag, spielt am Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr, zu Beginn des zweiten Konzerts im Orgelzyklus im Dom an der Chororgel böhmische Musik des frühen 17. Jahrhunderts. Von Max Reger zu dessen 150. Geburtstag wird Tuma an der Hauptorgel Präludium und Fuge E-Dur spielen. Auch für das vergleichsweise kleine Werk Regers gilt dessen Ausspruch: „Meine Orgelsachen sind schwer; es gehört ein über die Technik souverän herrschender geistvoller Spieler dazu.“ Von Bach spielt Tuma Präludium a-Moll (BWV 569) und das Trio über Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ BWV 664. Weiter erklingen die Suita lirica des Prager Komponisten Jan Hanus (1915-2004) und Toccata und Fuge f-Moll des mährischen Organisten Bedrich Antonin Wiedermann (1883-1951). Um 18.45 Uhr ist auf dem Königschor ein einführendes Gespräch mit dem Organisten. Vorverkauf bei Reservix und in der Dom-Info. Die Abendkasse öffnet ab 18.30 Uhr.