Der Stadtteilverein Speyer-Süd hat sich zur Diskussion um die Zusatzbezeichnung „Platz der Kinderrechte“ für den Platz der Stadt Ravenna zu Wort gemeldet. Vereinsvorsitzender Frank Scheid in einer Stellungnahme: „Der Vorstand kann sich mit einem ,Platz der Kinderrechte’ anfreunden, ist aber der Meinung, dass das Thema bisher ausschließlich in der politischen Blase diskutiert wurde.“ Nach Mitteilung des Ehrenamtlichen, der auch für die SWG im Stadtrat sitzt, regt der Verein eine Bürgerbeteiligungsaktion innerhalb des Projekts „Soziale Stadt Speyer-Süd“ an.

Ihm gehe es darum zu erfahren, was die Bürger im Stadtteil und die Kinder zum Vorschlag des Speyerer Kinderschutzbunds sagen. „Ein geeigneter Anlass wäre die Einweihung des Platzes der Stadt Ravenna, falls die Pandemie bis dahin dies zulässt“, so Scheid. Wie berichtet, hat es im Stadtrat und Ältestenrat zwar grundsätzliche Zustimmung zur Platz-Idee des Kinderschutzbunds gegeben, es fehlt aber noch die Einigkeit zum Standort. Kinderschutzbund-Vorsitzende Christel Koch berichtet, dass sie laut Stadt nun auch noch im Jugendhilfeausschuss ihre Position begründen solle.