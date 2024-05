Die Speyerer Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Petschengasse in einen Unfall mit einer 22-jährigen Radfahrerin verwickelt gewesen sein soll. Wie die Beamten mitteilen, wollte die Radlerin die an einem Zebrastreifen die Fahrbahn überqueren. Der Autofahrer und sie seien sich uneinig gewesen, wer zuerst fahren dürfe, schließlich zeitgleich losgefahren und zusammengestoßen. Dabei sei die 22-Jährige gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Fahrer – mutmaßlich eines größeren grünen BMWs, habe sich danach entfernt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Beamten stellten zudem Atemalkoholgeruch bei der Radlerin fest und entnahmen ihr eine Blutprobe. Gegen die 22-Jährige sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.