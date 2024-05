Ein Frühlingsmarkt des Kneipp-Vereins Speyer findet am Samstag, 18. Mai, im Mühlturmpark zwischen der Josephskirche und der Mühlturmstraße statt. Er wird verbunden mit der Saisoneröffnung des Vereins in der Kneipp-Anlage im Park. Der Markt beginnt laut Vereinschef Oliver Seifert um 14 Uhr, eine offizielle Feierstunde um 15 Uhr. Geplant sind neben der traditionellen Beckeneröffnung musikalische Beiträge vom Rainbow-Chor und vom Vorsitzenden Seifert. Er werde einen etwa halbstündigen Ausschnitt seines Solo-Programms mit Gitarre und Gesang präsentieren. Bewirtet wird mit Snacks und kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen sowie Kräuterprodukten. Beim Frühlingsmarkt liegen die Schwerpunkte auf gesunden und nachhaltigen Produkten, Handarbeits- und Trödelständen. Auch Führungen durch den Kräutergarten des Kneipp-Vereins werden an diesem Nachmittag angeboten.