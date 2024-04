Das im Pilgerverlag neu erschienene Buch „Der Dom zu Speyer – Gebaut für Gott und Kaiser“ von Domkapitular Peter Schappert basiert textlich auf dem schon vor zwölf Jahren vorgelegten Band, ist aber ganz neu gestaltet und neu bebildert.

Das neue Dom-Buch ist die überarbeitete, neu gestaltete und ganz neu bebilderte Ausgabe eines 02012 vorlegten Bandes mit gleichem Titel. Es ist ein wichtiges Einstiegs- und Standardwerk über die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Das Besondere: das Werk mit dem Text des Domkapitulars und vormaligen Domkustos Peter Schappert beschreibt den Bau nicht allein aus historischer, kunsthistorischer oder architekturgeschichtlicher Sicht, sondern nicht zuletzt aus theologischer. Er lädt ein zu einem spirituellen Erleben des Doms. Der persönliche und emotionale Zugang zu der Kathedrale wird so angeregt und mit ganz viel Wissen und Deutungsansätzen unterfüttert.

Neben der attraktiven Neugestaltung bringt der Band auch als ein neues Element die Beschreibung des 2012 erst fertig gestellten Kaisersaals. Das andere neue Element ist eine sehr informative Zeittafel, bei der zu ganz vielen Tagen im Jahr an für den Dom relevante Personen und Ereignisse erinnert wird.

Stimmiges Verhältnis von Text und Bild

Marco Fraleoni, Geschäftsführer von Peregrinus und Leiter des Pilgerverlags, nannte den neuen Band ein „grandioses Buch“ und verwies auf den großen Pool an Fotografen, deren Bilder hier nun Aufnahme fanden. Auf dem Titel sei der Dom bei Sonnenaufgang zu sehen, am Ende stehe ein Bild Sonnenuntergang. Fraleoni weiter: „Bei der Überarbeitung des Einstiegs- und Standardwerks über eine der bedeutendsten Kirchen Europas haben wir besonderen Wert auf ein stimmiges Text- und Bildverhältnis sowie eine übersichtliche Gestaltung gelegt. Das neu ergänzte Kalendarium und Personenverzeichnis bietet mit seiner gut strukturierten Informationsaufbereitung einen echten Mehrwert. Mein besonderer Dank geht an alle, die am Buchprojekt mitgearbeitet haben!“ Die Fotos stammen unter anderem von dem Architekturfotografen Florian Monheim und dem für die RHEINPFALZ tätigen Fotografen Klaus Landry.

Bei der Buchvorstellung in der Krypta des Kaiserdoms von links: der Autor des Bandes Domkapitular Peter Schappert, Friederike Walter, Leiterin des Kulturmanagements beim Domkapitel, sowie Marco Fraleoni, der Leiter des Pilgerverlags, in dem das Buch erscheint. Foto: Karl Georg Berg

Friederike Walter, die als Kunsthistorikerin und Leiterin des Kulturmanagements beim Domkapitel gemeinsam mit den Lektoren des Pilgerverlags an der grundlegenden Überarbeitung mitgearbeitet hat, erklärt: „Die Neuerscheinung ,Der Dom zu Speyer – Gebaut für Gott und Kaiser’ sticht aus der Vielzahl der Publikationen zum Dom dadurch hervor, dass es die Leser im positiven Sinne an die Hand nimmt, durch den Kirchenbau führt und diesen so in seiner Gesamtheit erlebbar macht!“ Besonders die religiöse Dimension des Baues werde in dem Buch angesprochen.

Gebauter Glaube

Der Autor, Domkapitular Peter Schappert, verwies ebenfalls auf die umfassende Sicht auf den Dom, die in dem Buch entfaltet werde. Die religiöse Perspektive sei nicht die einzige, aber eben eine wichtige. Der Bau sei aus dem Glauben heraus geprägt, er sei ein aus der Stadt in die Kirche führender Weg zu Christus, zu Gott, der sich im Innern schrittweise vertiefe. Schappert: „Der Dom wurde nach christlichen Glaubensgrundsätzen konstruiert. Er erschließt sich nur dann vollständig, wenn man die Beziehungen zwischen Religion und Architektur nachvollziehbar und verständlich macht.“ Um den Speyerer Dom in seiner ganzen Größe erlebbar zu machen, ist es dem Autor wichtig, dass geistliche Inhalte sowie kirchengeschichtliche, historische, kunstgeschichtliche und bauhistorische Informationen sich zu einer — in dieser Form — einmalig umfassenden Gesamtschau vereinen.

Um das große Ganze zu erfassen, geht die Erkundungsreise Schritt für Schritt: Der Logik des Doms folgend, führt der Autor seine Leserschaft zunächst in den drei Wegabschnitten Westbau, Mittelschiff und Chorraum durch die Kathedrale. Im Anschluss geht es hinunter zur Krypta und Grablege der Kaiser und Könige und dann wieder hinauf in den über der Vorhalle gelegenen Kaisersaal mit seinen monumentalen Fresken des 19. Jahrhunderts.

Zum Autor

Domkapitular Peter Schappert wurde 1962 in Pirmasens geboren. Nach seinem Studium der Philosophie, der katholischen Theologe und des Kirchenrechts folgte 1992 die Priesterweihe im Speyerer Dom. Neben verschiedenen Stationen war Peter Schappert zehn Jahre als Domkustos verantwortlich für die Erhaltung des Doms als Kirche und Denkmal und die Erschließung des Bauwerks für seine Besucher. Die erste Ausgabe seines Buches „Der Dom zu Speyer. Gebaut für Gott und Kaiser“ ist 2012 erschienen.



Lesezeichen

Das Buch „Der Dom zu Speyer — Gebaut für Gott und Kaiser“ erscheint zweisprachig in deutscher und englischer Sprache. 128 Seiten und zahlreichen hochwertigen Fotografien. Die erste Auflage von 3000 Stück (ISBN: 978-3-946777-32-8) ist ab sofort im Buchhandel und in der Dom-Info neben dem Dom erhältlich. Der Preis des Buches beträgt 28,95 Euro.

Der Pilgerverlag ist Teil der Peregrinus GmbH mit Sitz in Speyer, in der die Bistumszeitung „der pilger“ und viermal jährlich „der pilger – Magazin für die Reise durchs Leben“ erscheinen. Als Dienstleister für Medien und Kommunikation umfasst die Peregrinus GmbH auch den Pilgerverlag.