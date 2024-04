Ein Ladendieb hat sich nach Mitteilung der Polizei am Mittwoch möglicherweise selbst verraten.

Zwei 19 und 24 Jahre alte Männer wurden demnach kurz vor 16 Uhr von einer Mitarbeiterin aus einem Geschäft in der Wormser Landstraße verwiesen. Die Frau habe der Polizei mitgeteilt, was sie danach in einem Streitgespräch der Männer gehört habe: Einer der Verdächtigen habe geäußert, dass er nun in eine benachbarte Drogerie klauen gehe. Eine Streife kontrollierte beide demnach vor der Drogerie und fand bei dem 19-Jährigen ein Fruchtgetränk in der Jackeninnentasche, von dessen Flasche das Etikett entfernt war, zudem Werkzeug „zur Begehung weiterer Straftaten“. Der 19-Jährige sei bis in die späten Abendstunden in Gewahrsam genommen worden.