Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant (Pirmasens) kombiniert am Sonntag, 1. August, 18 Uhr in der Speyerer Gedächtniskirche Werke von Bach mit modernen Werken von Thomas Riegler und Michael Schütz. Liturg ist Dekan Markus Jäckle. Maurice Antoine Croissant studierte an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg. Seit 2001 ist er hauptamtlicher Kantor der Johanneskirche Pirmasens, sowie Bezirkskantor des Kirchenbezirks Pirmasens (bis 2015 auch für Bad Bergzabern). Er widmet sich mit der Blockflöte vorwiegend barocker Kammermusik. Ferner ist er Leiter des Pfälzischen Vokalensembles, des Schülermännerchores „Heart Chor Guys“ des Hugo Ball Gymnasiums Pirmasens und Mitglied der „The Lords of the Chords“ sowie Gründungsmitglied und Leiter des Jazzensembles „Amuse Gueule“. 2008 konnte er als Popularmusikbeauftragter der Landeskirche den zweijährigen berufsbegleitenden Lehrgang „Popularmusik im Kirchlichen Bereich“ an der Bundesakademie in Trossingen erfolgreich abschließen. Desweiteren gibt er regelmäßig im Dekanat interessierten Blockflötenensembles Weiterbildungskurse und gestaltet landeskirchenweit „Offene Singen“.