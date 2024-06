Was nützen Geschwindigkeitsbegrenzungen, wenn sich keiner daran hält? Die Speyerer Polizei rückt mehrmals im Monat zu Kontrollen aus und hat dafür auch Schwerpunkte von Temposündern ausgemacht. Bei einem Ortstermin erwischt es auch Profis am Steuer.

Die Fahrerin des grauen VWs ist einsichtig. Elf Kilometer pro Stunde war sie zu schnell unterwegs an diesem Dienstagvormittag in der Paul-Egell-Straße, 30er-Zone. Will sie die 50 Euro Verwarngeld