Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit schweren Kopf- und Darmverletzungen kam der sechs Monate alte Maxim am 12. Juli 2020 in ein Speyerer Krankenhaus. Wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen sind nun die Eltern angeklagt. Am Landgericht Frankenthal schilderten Zeugen am Dienstag die Mutter als sehr besorgt. Zugleich sei sie aber auch sehr bemüht, sich positiv zu präsentieren.

„Für mich war eine Kindesmisshandlung offensichtlich“, sagte der Notarzt vor der dritten Großen Strafkammer des Landgerichts. Als er in die Speyerer Wohnung der Familie gekommen sei,