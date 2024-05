Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keiner im Land ist in seiner Altersklasse besser in Mathematik als Michel Stuck. Der Speyerer Zehntklässler hat den Mathewettbewerb des Bildungsministeriums gewonnen – und das, obwohl er kurz zuvor noch Vierer und Fünfer in dem Fach nach Hause gebracht hatte.

Für den 16-jährigen Michel Stuck war der Landeswettbewerb die Initialzündung für seine Mathe-Begeisterung. Im ersten Halbjahr der neunten Klasse habe er lauter Vieren und Fünfen