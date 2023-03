Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Altmodisch

Liebe Leserinnen und Leser, ist Ihnen am Montag nicht auch ein Stein vom Herzen geplumpst, als sie hörten, dass noch einmal der Kelch des Kummers am Kaufhof in Speyer vorübergeht?