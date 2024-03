Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Vorabend des dritten Fastensonntags stand im Speyerer Kaiser- und Mariendom ganz im Zeichen der Markuspassion. Unter der Leitung von Klaus Krämer präsentierte der Mannheimer Motettenchor in der von der Dommusik Speyer veranstalteten geistlichen Konzertreihe „Cantate Domino“ die von Charles Wood komponierte anglikanische Passion „Crucifixus“.

Am Karfreitag des Jahres 1921 wurde die Markuspassion in der King’s College Chapel in Cambridge uraufgeführt, im Jahr zuvor von Wood innerhalb von neun Tagen geschrieben. Der irische