Aufgrund einer Zusatzvereinbarung zum Digital-Pakt fließen 380.000 Euro in die Schul-IT in Speyer. Das hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium am Mittwoch mitgeteilt. Zur Digitalisierung der Schulen habe der Digital-Pakt einen großen Beitrag geleistet. Wobei die positiven Effekte weit über den Basis-Digital-Pakt Schule hinausgingen, aus dem Rheinland-Pfalz 241 Millionen Euro vom Bund erhalten habe. Beim Abschluss des Digital-Pakts habe das Land zusätzliche finanzielle Pakete geschnürt, um die Schulträger gezielt zu unterstützen, etwa bei der Wartung und beim Support der Schul-IT. Aus dieser „Zusatzvereinbarung Administration“ zum Digital-Pakt seien nun weitere rund 24 Millionen Euro an Bundesmitteln nach Rheinland-Pfalz geflossen. Ungefähr 22 Millionen Euro davon gingen direkt an die Kommunen und die Schulträger, damit die Administration der IT in den Schulen noch professioneller aufgestellt werden könne. Davon profitieren auch die Schulen in Speyer: Auf Basis von Anträgen fördere das Bildungsministerium über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz die Administration der aus dem Digital-Pakt beschafften Netzwerke und Geräte mit rund 380.000 Euro. Es erhalten die Stadtverwaltung 287.995,10 Euro, die Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer gGmbH 38.278,28 Euro, der Caritasverband für die Diözese Speyer 26.573,60 Euro, die Evangelische Diakonissenanstalt 22.009,69 Euro und die Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern 3.268,78 Euro. Damit könnten Personalkosten für bei den Schulträgern angestellte IT-Kräfte gefördert oder Aufträge an Dienstleister mitfinanziert werden.