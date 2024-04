Der Betriebsrat des mit Speyer einzig verbliebenen Pfälzer Standorts von Galeria Karstadt Kaufhof hat mit großer Erleichterung auf den Ausgang der Investorensuche für den insolventen Warenhauskonzern reagiert. Es sei unsicher gewesen, ob es gelingen könne, einen „geeigneten Interessenten für Galeria gewinnen zu können“, heißt es in einer Stellungnahme der Vertreter der mehr als 60 Beschäftigten in der Filiale am Altpörtel. Diese erste Hürde sei nun genommen. „Restrukturierungsmaßnahmen sind uns nicht neu, und dennoch verlieren sie nicht ihren Schrecken. Wir sind jedoch guter Dinge aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage vor Ort, dass auch dieses Mal der Standort Speyer erhalten bleiben wird“, heißt es weiter. Dies sei „eine tolle Chance, die Zukunft des Unternehmens und somit auch unsere berufliche Zukunft zu sichern“. Dazu brauche es „auch eine Belegschaft, die krisenerprobt ist und Leidenschaft für ihren Beruf bewiesen hat“. Filialleiterin Vanessa Keil wollte sich auf Anfrage nicht zu den Entwicklungen im Unternehmen äußern.