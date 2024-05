Das nächste Literaturgespräch bei Literatur und Musik, Verein zur Förderung des Kulturdialogs, ist am 28. Mai ab 19.30 Uhr im Brilliant Spaces Haus Trinitatis, Johannesstraße 6a, mit Robert Menasse.

Der österreichische Autor beschäftigt sich in seinem Schreiben belletristisch und essayistisch wie kein anderer mit der EU. Zum Literaturgespräch mit Robert Menasse über „Die Erweiterung“ improvisiert Bernhard Sperrfechter improvisiert dazu auf der Gitarre. Die beiden Virtuosen ihres Faches treten miteinander in den Dialog.

Viele Preise

„Die Erweiterung“ gewann den Prix du livre européen 2023, den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2022, stand auf der Shortlist Österreichischer Buchpreis 2022, auf Platz 1 der ORF Bestenliste und auf der SWR Bestenliste.

Nach seinem ersten EU-Roman „Die Hauptstadt“ (ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis) begibt sich Robert Menasse erneut nach Brüssel. Zwei Brüder, nicht leibliche, sondern „Blutsbrüder“, verbunden durch einen Schwur, den sie im polnischen Untergrundkampf gegen das kommunistische Regime geleistet haben, gehen nach dessen Zusammenbruch getrennte Wege. Der eine, Mateusz, steigt in höchste Ämter auf und wird schließlich polnischer Ministerpräsident. Der andere, Adam, macht nach dem EU-Beitritt Polens in der Europäischen Kommission Karriere, in Brüssel ist er zuständig für die Erweiterungs-Politik. Aus der einstmals tiefen Verbundenheit wird eine unversöhnliche Feindschaft von europäischer Dimension.

„Die Welt von morgen“

Zum Thema Europa verfasste Robert Menasse auch eine Reihe von Artikeln und essayistischen Texten. Vor wenigen Tagen erschien „Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa – und seine Feinde.“ Vielen bekannt wurde Robert Menasse 2012 mit „Der Europäische Landbote, Die Wut der Bürger und der Friede Europas oder Warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss“.

Bernhard Sperrfechter ist Musiker, Komponist, Instrumentalpädagoge und seit vielen Jahren Leiter der Musikschule Speyer. Seit kurzem spielt er in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen MusikerInnen samstagabends in den Brilliant Spaces Haus Trinitatis.

Noch mehr Programm

Das weitere Programm bis Herbst 2024: Am 21. Juni, Freitag, 19 bis 24 Uhr: Kult(o)urnacht in Speyer: Lyrik & Prosa – klassisch und modern, heiter und ernst – lassen kurzweilig Sommerstimmung erleben. Gelesen von Ursula Mellinghaus-Dietzel und Eitel Dietzel. Uhrzeiten stehen im Kult(o)urnacht-Programm. Tickets sind die Kult(o)urnacht-Bändchen.

28. Juni, Freitag, 19.30 Uhr: Panayiotis Gogos, internationaler Konzertpianist, reist aus seiner Heimat Griechenland an und spielt Meisterwerke der klassischen Musik. Ursula Mellinghaus-Dietzel liest dazu aus „Das unsterbliche Klavier“ von Avner und Hannah Carmi.

24. Juli, Mittwoch, 19.30 Uhr: Svenja Leiber und Said Khatibi lesen aus und sprechen über „Staub“ und „Das Ende von Sahara“. (Eine Zusammenarbeit mit LitProm & Scheikh Zayed-Book Award statt.) Henrik Mumm und Maike Mohr improvisieren auf Cello und Klavier.

26. August, Montag, 19.30 Uhr: Literaturgespräch mit Susanne Popp „Loreley - Die Frau am Fluss“. Susanne Popp, gebürtige Speyrerin, lebt in Zürich, freut sich auf ihre Heimatstadt. Musik wird noch bekanntgegeben.

11. September, Mittwoch, 19.30 Uhr: Literaturgespräch mit Simon Elson „Die Geschichte der Unordnung“. Lömsch Lehmann wird mit seinem Saxofon improvisierend den Dialog mit dem Autor aufnehmen.

Info

Kartenreservierungen für die Lesung am 28. Mai unter ticket@li-mu.org