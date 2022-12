Was von Januar bis Dezember kulturelle Zeichen setzte: Ein Rückblick in Schlaglichter.

Januar

PalatinaKlassik wird zehn Jahre alt und beginnt Konzertzyklus in St. Otto. Es folgen viele weitere Konzerte.

Der Direktor des Historischen Museum der Pfalz, Alexander Schubert, wird Honorarprofessor an der Uni Heidelberg

Der zum Teil in Speyer gedreht Film „Schattenstunde“ von Benjamin Martins hat Premiere

Die Schum-Stipendiatin Avery Gosfield ist in Speyer und stellt ihr Projekt vor

Februar

Der neue Krimi „Klostertod“ von Uwe Ittensohn erscheint

Berthold Roland, der große Museumsleiter, Kunsthistoriker, Kunstrat von Helmut Kohl, Sammler und Mäzen, der in seiner Jugend in Speyer lebte und dem Historischen Verein und damit dem Historischen Museum viel vermachte, stirbt zwei Tage nach seinem 94. Geburtstag

März

Im Zimmertheater hat das Stück „Happy“ Premiere

Die neue CD der Dommusik erscheint, sie bringt Musik des Salzburger Barockmeisters Andreas Hofer

Das Inklusive Festival „Na und? Vorhang auf für alle“ ist im Kinder- und Jugendtheater. Dort hat auch das neue Stück „Spring doch“

In der Afrakapelle des Doms wird die neue Orgel geweiht

April

Am Wochenende vor Ostern erklingen beide erhaltenen Passionen von Johann Sebastian Bach: die Johannes-Passion mit der Evangelischen Jugendkantorei unter Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald in der Dreifaltigkeitskirche, die Matthäus-Passion mit den Domchören unter Domkapellmeister Markus Melchiori in der Gedächtniskirche

Mai

Michael Schenker tritt mit seiner Band in der Halle 101 auf

Der zehnte Orgelspaziergang findet statt

Bei der ersten Speyerer Chornacht singen einheimische Chöre und Gastensembles an verschiedenen Orten

2,5 Millionen Stiftungskapital hat die Kulturstiftung Speyer jetzt, das gibt deren Vorsitzender Peter Eichhorn bekannt

Mack’s Kunstdepot wird eröffnet

Juni

Es ist endlich wieder Kult(o)urnacht

Kelvin Jones tritt bei einen Liedergutabend von RPR1 im Technik-Museum auf

Der Künstlerbund zeigt Werke als Hommage an Anselm Feuerbach

Avery Gosfield ist wieder in Speyer

Im César-Franck-Jahr spielt Domorganist Markus Eichenlaub dessen große Orgelwerke im Dom

Bob Geldof und Beatrice Egli sind Stars beim SWR-Festival im Technik-Museum

Das Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie beginnt

Es ist Landeskinderchortag in der Gedächtniskirche

Juli

Der „Kirchenmusik Festtage Pfalz“ 2022 der Landeskirche finden ihren Abschluss in der Gedächtniskirche

Es gibt wieder Picknickkonzerte

Das Stück „Zabawa“ hat Premiere, das Zimmertheater hat es mit dem dem Theater Alte Werkstatt in Frankenthal und dem Theater in der Kurve in Neustadt produziert.

August

Jazz im Rathaushof

Der Stipendiat des Künstlerbundes Franck H Perrot stellt seine Werke aus.

September

Der 26. Gitarrensommer läuft

Wieder Altstadtrock beim Altstadtfest

Tag des offenen Denkmals, offizielle Eröffnung für Rheinland-Pfalz ist in Speyer, Avery Gosfield stellt „Ritual Echoes“ vor

Der Kunstverein Neustadt und der Künstlerbund Speyer zeigen jeweils in der anderen Stadt ihre Werke

Der Künstler Klaus Fresenius wird 70 Jahre alt und zeigt beim Kunstverein seine Ausstellung „Ten years after“

Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer beginnen

Chris Thompson gibt eines seiner letzten Konzerte in Schwegenheim

Im Hans-Purrmann-Haus gibt es 100 Quadratmeter neue Ausstellungsfläche. Sie werden derzeit genutzt für die spannende und sehenswerte Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ – wie Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller Purrmann selbst eines waren.

Oktober

Das Festival Kulturbeutel ist wieder im Herbst, einer der Stars im bunt gemischten Programm ist der Autor Wladimir Kaminer

20 Jahre Chorissimo Dudenhofen

Die Mack-Stiftung verleiht ihren ersten Mack-Preis

Im Zimmertheater hat das Stücke „Das perfekte Geheimnis“ Premiere

Die Jazzsaxofonistin Nicole Johänntgen spielt in Waldsee

Es sind wieder Schum-Kulturtage

Die neue CD von Uli Zehfuss erscheint

November

Das Theater Prisma feiert Premiere von „Biedermann und die Brandstifter“

In einer nachgeholten Jubiläumsveranstaltung spricht der Benediktinerpater und Autor Anselm Grün im Dom

Der Mozartchor gibt ein Konzert mit Faurés Requiem und Poulencs Gloria

„Des Kaisers neue Kleider“ ist das neue Weihnachtsstück im Kinder- und Jugendtheater

Dezember

Das Purrmann-Haus ist in Rheinland-Pfalz Museum des Monats

Das Ensemble „La Rose Enflorece“ legt seine CD „Dialogo – Orient und Okzident“ vor