Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im vergangenen Jahr in Speyer 66 Projekte mit insgesamt rund 25,8 Millionen Euro unterstützt. Darauf weisen die beiden aus Bad Dürkheim stammenden Bundestagsabgeordneten Isabell Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) hin. Von der Gesamtsumme entfallen rund 2,4 Millionen Euro auf die Strom- und Gaspreis-Bremsen. Mit mehr als 18 Millionen Euro floss der Löwenanteil in die Energieeffizienz privater Wohngebäude und den klimafreundlichen Wohnungsbau. Für Unternehmen bewilligte die staatliche Förderbank Kredite in Höhe von rund fünf Millionen Euro.