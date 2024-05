Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Landesliga-Abstiegsgeschehen tritt in seine entscheidende Phase. Drei Spieltage vor Rundenschluss rangiert der FC Speyer 09 auf dem viertletzten Tabellenplatz, fünf Zähler hinter der sicheren zwölften Position der SpVgg Ingelheim.

Beim Vorletzten SG Alzey muss am Sonntag (15.30) ein Sieg her, will die Mannschaft die Chance auf den ersten Nichtabstiegsrang wahren. Speyer