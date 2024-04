„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Dieses biblische Prinzip hätte ein zwölfjähriger Junge lieber beachtet, bevor er am Mittwoch, kurz noch 15 Uhr, auf Diebeszug gegangen wäre. Er tat es laut Polizei nicht, stahl zusammen mit einem 13-Jährigen in einem Geschäft in der Maximilianstraße je eine Sonnenbrille und wurde von einer Verkäuferin gestellt.

Nachdem er die Ware zurückgegeben hatte, fiel ihm auf, dass er selbst bestohlen worden war, so die Ermittler: Sein zuvor vor dem Geschäft abgestellter Schulrucksack sei weggewesen. „Dieser wurde zwischenzeitlich durch einen unbekannten Täter gestohlen, durchsucht und in ein Gebüsch geworfen“, heißt es. Gefehlt habe nichts. Ein Zeuge habe das beobachtet. Der Rucksack sei dem Jungen und seiner Mutter auf der Polizeidienststelle wieder ausgehändigt worden.