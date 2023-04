Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Schreib endlich dieses verdammte Buch!“ Die Selbstaufforderung hat jahrelang an Juliane Stadtlers Kühlschrank geklebt. Am 1. September ist ihr Debüt-Roman „Krone des Himmels“ erschienen. Buchpremiere hat die Speyererin in der gut besuchten Dreifaltigkeitskirche in ihrer Heimatstadt gefeiert.

Für die 43-Jährige ist es ein Heimspiel. Wenige Meter entfernt von Dom und Gymnasium am Kaiserdom liest sie vom Leben und Lieben zur Zeit der großen Kreuzzüge. „Kreuzzüge