Jule Brand (VfL Wolfsburg) aus Dudenhofen und die deutsche Fußballnationalmannschaft haben es geschafft und sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Sie gewannen das entscheidende Match in Heerenveen gegen die Niederlande mit 2:0 (0:0). Im Match um Platz drei der Nations League stand die bei JFV Ganerb und FC Speyer 09 ausgebildete Flügelstürmerin 90 Minuten auf dem Platz und beteiligte sich an der Entstehung des 1:0 mit einer Rechtsflanke in den Strafraum.