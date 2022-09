Sechs Nachwuchsjudoka des JSV Speyer haben sich bei den Südwestmeisterschaften in Elz für die nationalen Titelkämpfe der Unter-21-Jährigen am Samstag/Sonntag, 15./16. Oktober, in Frankfurt/Oder qualifiziert. Darius Kallenbach (Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm), Corinna Bayer (- 70 kg) und Till Braunbach (- 61) siegten.

Philipp Kappis (- 61), Julia (Holstein (- 52), Joya Blöcher (- 57) belegten Platz drei. Position sieben nahm Philipp Kappis bei der U18 bis 66 kg ein.