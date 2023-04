Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Landessieg in der Tasche, trat das Mädchenteam des Gymnasiums am Kaiserdom (GaK) Speyer in Berlin beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia an. Nicht nur der dritte Platz belohnte das Training.

„Ich bin sehr zufrieden und find, wir haben das ganz toll gemacht“, lobt Antonia Büttner (12) die Gesamtleistung, die ihre Mädels auf der Matte zeigten. Das Ziel der Unter-13-Jährigen-Kämpferin,