„Künstler, Cosplayer und Showacts aus ganz Deutschland und Japan“ sind bei der NonkiCon in der Stadthalle angekündigt.

Veranstalter ist der Verein „Kopf hoch Japan“. Die „Convention von Japanfans für Japanfans“ am Samstag, 25. Mai, 10 bis 20 Uhr, und Sonntag, 26. Mai, 10 bis 18 Uhr, statt. Tageskarten kosten 20 Euro, Wochenendkarten 30 Euro. Laut Stadtverwaltung ist der Parkplatz der Stadthalle von Freitag bis Sonntag für den Individualverkehr gesperrt. Erstmals finde anlässlich der diesjährigen Convention am Freitag, 24. Mai, 16.30 Uhr, das Format der Rhein-Neckar Business Talks „Metropolregion meets Japan“ im Historischen Ratssaal statt. Dabei sind Vorträge des früheren deutschen Botschafters in Tokio Volker Stenzel sowie des Geschäftsführers der Stadtwerke Speyer, Wolfgang Bühring, zu den Themen „Zeitwenden auch in Japan: Wie geht Deutschland damit um?“ sowie „Die Stadtwerke Speyer und Japan“ angekündigt.