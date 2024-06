Der Anblick ist wie ein Stich ins Herz jeden Gartenfreundes: Heerscharen von braunen Nacktschnecken, die über die Pflanzen und Früchte herfallen. Dieses Jahr ist es besonders schlimm, sagt Peter Weiß, Chef der Speyerer Kleingärtner, im Gespräch mit Martin Schmitt. Doch er weiß Rat.

Herr Weiß, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. In meinem Garten wimmelt es von Nacktschnecken, die alles kahlfressen, was nicht bei drei auf dem Baum ist: Erdbeeren, Blumen, sogar Kräuter. Erleben wir ein Schneckenjahr?

Dieses