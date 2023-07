Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf die schwierige Fluchtgeschichte eines jungen Algeriers folgten Straftaten in Deutschland. Dafür wurde er am Freitag am Amtsgericht Speyer verurteilt. Der 20-Jährige erhielt eine Bewährungsstrafe. Sein Ziel: Sein Leben besser zu gestalten.

Der junge Mann soll im Juli und August 2022 vier Diebstähle begangen haben, außerdem eine Körperverletzung im Dezember, so die Anklage. In Mannheim soll er eine Hose im Wert von knapp