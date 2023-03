Bei der „Woche der Medienkompetenz“ in Rheinland-Pfalz sind neun Angebote in Speyer geplant. Bürger aus allen Altersklassen können Anfang Juli an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Eine zentrale Rolle in der Domstadt spielt das „Media-Tor“ in der Maximilianstraße. Realschüler der Siedlungsschule geben bei der Projektvorstellung Richtungszeige, was möglich ist.

Sogar ein Souvenir durfte Landesbildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Ende mit nach Mainz nehmen: Stolz hielt die Politikerin einen Schlüsselanhänger mit ihrem zuvor eingravierten Namen in der Hand. Etwa 20 Kinder der Realschule plus Siedlungsschule stellten am Montag an drei Stationen im Media-Tor kreative Projekte vor. Von eigenen Aufklebern über „Lasercutting“ bis hin zu 3D-Druck präsentierten die Schüler verschiedene Maschinen, Werkzeuge und deren Einsatz. Das Publikum staunte und lauschte gespannt.

In Speyer fand die Auftakt-Pressekonferenz zur „Woche der Medienkompetenz“ (WMK) 2023 statt. Neben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), die online aus der Partnerstadt Chichester zugeschaltet war, nahmen Bildungsministerin Hubig, Birgit Pikowsky, Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts in Speyer, und Marc Jan Eumann (SPD), Direktor der Landesmedienanstalt, teil. Die vierte Auflage der Aktionswoche findet vom 3. bis 9. Juli statt. Von rund 40 Veranstaltungen in ganz Rheinland-Pfalz finden neun in Speyer statt. Beispielsweise bietet der Offene Kanal Speyer am 3. und 6. Juli Blicke hinter seine Kulissen und informiert über seine kostenlose Verleihtechnik. Am 3. und 7. Juli erhalten Senioren bei der „Handy- und Smartphone-Sprechstunde“ Hilfestellung im Umgang mit digitaler Technik. Das Angebot der „Digital-Botschafter Speyer“ findet im Stadtteilbüro West statt. Kinder und Jugendliche kommen ebenfalls nicht zu kurz: Beim auf Grundschulkinder ausgelegten Online-Workshop „Gamification II“ kann man verschiedene Apps und Webtools spielerisch kennenlernen.

Interessiert: Bildungsministerin Stefanie Hubig beobachtet Siedlungsschüler. Foto: Medienanstalt RLP

„Zentrale Innenstadtlage“ der Einrichtung

Mit dem Media-Tor verfügt Speyer seit nun knapp neun Monaten über einen neuen Ort zur medialen Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern. Nach Ansicht von Oberbürgermeisterin Seiler profitiert die Einrichtung gerade von der „zentralen Innenstadtlage“. Das einst gastronomisch genutzte „Tor zur Pfalz“ bietet heute nicht nur Zugang zu hochmoderner technischer Ausstattung, sondern auch zu verschiedenen Workshops zur Förderung medialer Kompetenzen. Auch das Media-Tor selbst öffnet bei der WMK seine Türen: Am 4. Juli haben Besucher die Möglichkeit, mithilfe von digitaler Software einen „Laser-Cutter“ selbst zu bedienen.

Im Mittelpunkt der WMK soll in diesem Jahr insbesondere die Förderung von Medienkompetenz vor Ort stehen. Hubig hofft, mit den Angeboten „kritisch denkende Geister“ in der Bevölkerung zu aktivieren. Mit dem Slogan „Medienkompetenz = Demokratiekompetenz“ möchte die Medienanstalt die gesellschaftspolitische Bedeutung des Themas unterstreichen. „Fake News, die zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gestreut werden, soll man erkennen können“, so Hubig.

Die WMK wird einmal jährlich von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und dem Pädagogischen Landesinstitut ausgerichtet. Die Anmeldung zu Angeboten ist ab sofort online möglich.