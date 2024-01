Eine größere Baustelle in der Hilgardstraße bringt ab kommende Woche Verkehrsbehinderungen und Änderungen für den Busverkehr mit sich. Dieser wird voraussichtlich bis Mitte oder Ende April umgeleitet.

Die Entsorgungsbetriebe (EBS) und Stadtwerke lassen in der Hilgardstraße Kanal-, Wasser- und Stromleitungen austauschen. „Aufgrund der Lage der Leitungen funktioniert dies nur unter Vollsperrung“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Die EBS setzen sechs bis acht Wochen für die Kanalarbeiten an. Dazu kämen im Anschluss für Arbeiten an Wasser- und Stromleitungen nochmals rund sechs Wochen. Betroffen sei der Bereich zwischen Neufferstraße und Am Drachenturm. Die Umleitung werde durch die Ludwigstraße geführt.

Im Stadtbusverkehr bringt das Änderungen für die Linien 562, 563, 565 und 568, im Regionalverkehr für die nach Heidelberg führende Linie 717 mit sich. Die Linien 562, 565, 568 und 717 werden nach Mitteilung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) über die Ludwigstraße und die Zeppelinstraße, die Linie 563 wird über die Landauer Straße umgeleitet.

„Während der Bauphase können die Haltestellen Salierstraße und Hilgardstraße/Ärztehäuser nicht bedient werden.“ Ob eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden kann, war zuletzt noch in Prüfung. Ziel sei, einen „möglichst komfortablen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr“ beizubehalten.