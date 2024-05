Die in der höchsten deutschen Klasse (Regionalliga) aufschlagenden Herren 70 des TC Dudenhofen treten am Montag (11 Uhr) zu ihrem ersten Heimspiel auf der Anlage in der Schillerstraße gegen den TC BW Bad Ems an. Nach der Auftaktniederlage in Eschborn dürften auch die Gäste aus der Lahn für die Männer um Kapitän Werner Meyer einen harten Brocken darstellen.

Glaube vorhanden

Meyer ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, gibt sich aber trotzdem optimistisch: „Leichte Gegner gibt es in dieser Spielklasse nicht. Wir sind Außenseiter, glauben aber an uns und unsere Stärke und werden alles versuchen, die Punkte hier zu behalten.“ Zwei bis drei Siege benötigt das Team, um als kleiner Dorfverein auch künftig in dieser Elite-Liga mitzumischen.

Die zweiten 70er (Verbandsliga) erwarten nach ihrem 4:2-Auswärtssieg bei TC Rülzheim den TC RW Nierstein.