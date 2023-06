Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 17. September starten die Pfalzliga-Damen der HSG Dudenhofen/Schifferstadt gegen HSG Landau/Land in die Pfalzligarunde. Was Neu-Trainer Julian Großstück von seinen Mädels erwartet, welches Saisonziel er gesteckt hat und wie er dies erreichen möchte, erläuterte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der in Speyer wohnende, verheiratete Lehrer für Sport und Biologie trat das Amt im Juni an: „Nachdem wir eigentlich bereits seit Jahren in Kontakt standen, schien mir nun der