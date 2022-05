Der Mai gilt als „Marienmonat“ und ist in besonderer Weise der Verehrung der Gottesmutter gewidmet. Unter der Überschrift „Halte.Punkt.Maria“ lädt das Domkapitel an drei Samstagen im Mai, jeweils um 18 Uhr, zu musikalischen Andachten in den Dom ein. Die Maiandachten beginnen am 7. Mai unter der liturgischen Leitung von Domkapitular Franz Vogelgesang. Matthias Lucht (Altus) und Domorganist Markus Eichenlaub gestalten diese Andacht mit venezianischen Marienmotetten für Alt und Basso continuo von Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Bartolomeo Barbarino, Alessandro Grandi. Am Samstag, 14. Mai ist erstmals die Speyerer Chornacht, so dass an diesem Abend keine Maiandacht gefeiert wird. Dompfarrer Matthias Bender steht der Andacht am 21. Mai vor. Geistliche Musik von Wolfgang Amadé Mozart – „Sancta Maria Mater Dei“ (KV 273), „Sub tuum praesidium“ (KV 198), „Alma Dei creatoris“ (KV 277) und „Litaniae Lauretanae“ (KV 109) – bilden den musikalischen Inhalt. Es musizieren Solostimmen, ein Vokalensemble der Dommusik und ein Streichquintett des Domorchesters. Den Abschluss der Reihe bildet die Andacht am 28. Mai. Weihbischof Otto Georgens ist der Offiziant. Zu Gast sind die Freiburger Domkapelle und der Kammerchor am Freiburger Münster unter Leitung von Domkapellmeister Boris Böhmann. Die Musiker aus dem Nachbarbistum musizieren marianische Chormusik von Gerhard Weinberger, Boris Böhmann, Henri Carol und Max Reger.