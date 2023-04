Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade die Marienverehrung in der Liturgie gibt der Schönheit in Musik und Poesie breiten Raum. Erleben konnten dies die Teilnehmer an der musikalischen Maiandacht in der Reihe „Halte.Punkt.Maria“ am Samstag im Dom mit der Frauenschola „MusicaInSpira“ unter der Leitung von Monika Keggenhoff sowie mit Sonja Haub als Solistin und Christoph Keggenhoff an der Orgel. Den Wortgottesdienst leitete Diakon Paul Nowicki.

Es war eine glückliche Verbindung von Gebet und musikalischem Lobpreis Mariens durch die Jahrhunderte. Der Kaiser- und Mariendom war so voll besetzt, wie das unter Corona-Bedingungen nur