Wohin mit den übrig gebliebenen Müllsäcken? Diese Frage stellen sich viele Speyerer, nachdem seit Jahresbeginn in der Domstadt Altglas nur noch über den Einwurf in Container gesammelt wird. Doch die nun überschüssigen grünen Plastiksäcke sollte man nicht wegwerfen, rät Angela Sachweh, Sprecherin der Stadtwerke Speyer (SWS). Denn sie dürften weiterverwendet werden, und zwar für die 14-tägige Sammlung der Verpackungsabfälle, die üblicherweise von den Entsorgungsbetrieben Speyer (EBS) in gelben Säcken eingesammelt werden.

Auch die Bürgerbüros würden die grünen Säcke weiterhin für diesen Zweck ausgeben, weil sie noch einen bislang nicht benötigten Vorrat davon hätten, so Sachweh: „Die Kunden sind erfreut darüber, weil die grünen fester sind als die dünnen gelben Säcke.“ Ebenso dürften die im Haushalt noch verfügbaren grauen Altpapier-Säcke für Verpackungsmüll verwendet werden, falls man Papier bereits in der blauen Tonne entsorge. Bis Ende 2024 würden sie aber auch noch mit dem Altpapier abgeholt; danach ende ihr Einsatz endgültig.