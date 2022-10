Wie erwartet erfolgreich beendeten Lisa-Marie Schweizer und Simon Brandhuber vom AV 03 Speyer die deutsche Meisterschaft in Böbingen an der Rems/Baden-Württemberg. Christina Spindler sagte ihre Teilnahme ab, weil sie laut Abteilungsleiter Frank Hinderberger in den Vortagen gesundheitlich angeschlagen war und nicht trainierte.

Die für die Weltmeisterschaft im Dezember in Kolumbien vorgesehenen Schweizer und Brandhuber stehen dem Athletenverein in allen Bundesliga-Begegnungen zur Verfügung, betont Hinderberger.

Schweizer (27 Jahre/70,8 kg Kampfgewicht) holte mit 211 Zweikampf-Kilogramm (94 Reißen, 117 Stoßen) in dem mit 13 Frauen am stärksten besetzten Teilnehmerfeld der Gewichtklasse bis 71 kg den elften nationalen Titel vor Lara Dancz (KSV Grünstadt, 210) und Amelie Hörner (ASV Neumarkt, 203).

Simon Brandhuber (31/63,5 kg) schaffte in der Gewichtsklasse bis 67 kg 282 kg (127 Reißen, 155 Stoßen) seine 17. Meisterschaft. Er siegte vor Fabias Reinstadtler (KSV Hostenbach/213) und Jonas Müller (KW Lörrach/185).