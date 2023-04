Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Sie ist das Maß aller Dinge in der Frauen-Gewichtsklasse bis 87 Kilo“: So schätzt Frank Hinderberger vom Athletenverein die am Samstag ab 19 Uhr erstmals in Speyer antretende Solfrid Koanda ein. Die amtierende Weltmeisterin aus Norwegen geht beim Bundesliga-Kampf des AV 03 gegen den Chemnitzer AC an die Hantel.

Es ist ein Doppel-Wettkampf. Ab 16 Uhr tritt das zweite AV-Aufgebot zum Oberliga-Nachholkampf gegen TSG Haßloch an. Solfrid Koanda, eine gebürtige Finnin mit afrikanischen Wurzeln, ist