Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Susanne Lorenz ist Malerin und seit 20 Jahren in der Branche. Sie sagt: „Grundsätzlich betrachte ich diese ,Erkrankung’ als eine Chance, mehr Bewusstsein für die empfindlichen Zusammenhänge unseres Planeten zu schaffen. Ständiges wirtschaftliches Wachstum als Maß aller Dinge zu betrachten, auf Kosten von Natur und sozialem Gefüge, kann nicht der Weg sein. Künstlerisch hingegen fühle ich mich mittlerweile wie im Winterschlaf, eher wenig motiviert, Ideen, die aufkeimen, umzusetzen, durch fehlende Ausstellungsmöglichkeiten und Interaktionen mit anderen Künstlern und Kultur überhaupt.“ In dieser Zeit spüre man vermehrt, wie alles voneinander abhängt, miteinander verbunden ist.

Für ein Grundeinkommen

Sie hofft, dass es allen Kulturschaffenden gelinge, diese Zeit gut zu überstehen und kreativ daraus zu schöpfen. Sie kann sich vorstellen, dass der Stellenwert von Kunst und Kultur in der Gesellschaft steige, nach so langer Abstinenz, dass vielen nochmals bewusster werde, wie wichtig die Begegnungen und das Miteinander, sowie das einfache Erleben und Eintauchen in Kunst und Kultur ist. Vielleicht würden in Zukunft Eintrittsgelder erhöht, um einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, oder es gebe Zusammenschlüsse von finanzstarken Stellen, um die Kultur weiter zu supporten. Die virtuelle Plattform habe sich enorm vergrößert, dort finde viel statt. Wahrscheinlich werde sich das halten.

Von der Politik für die Zeit nach Corona erwartet sie gute Ansätze, die in dieser Zeit entstanden sind, beizubehalten, zum Beispiel umweltentlastende Maßnahmen, mehr Flexibilität, was Homeoffice angeht. „Als Künstlerin wünsche ich mir Honorare für Ausstellungen und ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler.“

