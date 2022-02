Seit Juli 2016 spielt das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt mit großem Erfolg seine Schlagerrevue „Tipitipitipso – Liebe, Tanz und Schlager “ . Am Samstag, 12. Februar, um 20 Uhr gastiert es damit beim Zimmertheater Speyer.

Da sich das Programm von „Tipitipitipso“ beständig ändert, kann es eigentlich nur Momentaufnahmen geben. Hier zur Einstimmung auf das Speyerer Gastspiel Eindrücke von einer Aufführung im vergangenen Sommer zum Abschluss des Sommerfestivals der Bühne in Großkarlbach.

Schon mit ihrem ersten Duett „Komm’ ein bisschen mit nach Italien“ (Caterina Valente) zeigten sich dort das Fräulein Breuer und der Herr Fischer in Flitterwochen-Laune. Im Fiat 500 über den Brenner nach Bella Italia. Zum ersten Mal Urlaub, ausspannen im Land, wo die Zitronen blühen. Dort lassen sich der Showmaster und seine adrette Assistentin gerne locken vom Dolce Vita und dem „Paradiso“ unterm Sternenzelt (Connie Francis), weil alle Zimmer in der Albergo belegt sind.

Stimmige Choreographie

Als gewiefte Showprofis haben die beiden immer das richtige Lied auf den Lippen. Etwa den Autofahrertitel „Seid doch nett zueinander“ (Friedel Hensch & Die Cyprys) nach 15-stündiger Fahrt durch den neu gebauten Brennertunnel. Angekommen im sonnigen Süden, heißt es erst einmal „Buona Sera, Senorina, Buona Sera“ (Louis Prima), um sich dann im italienischen Händealphabet mit beredten Gesten für „Madonna mia“, „basta“ und „perfetto“ zu üben.

Munter, leichtfüßig und stimmlich bestens aufgelegt spielten sich Maria Breuer und Sascha Fischer nicht nur an diesem Abend durch das Programm. Beide haben im „Tipitipitipso“-Format ihre Paraderollen gefunden und überzeugen einmal mehr als perfekt aufeinander eingespieltes Paar. Die stimmigen Choreographien reichen vom schüchternen Stehblues über einen subtilen Tango bis zum kniewackelnden Twist. Auch optisch macht das Duo einiges her. Sie stilecht im Tupfenkleid mit Petticoat, er mal als kurzbehoster Tourist und zur Showtime am Abend als schnieker Anzugträger mit Fliege.

Francesco und Francesca auf nach „Frangedal“

Fürs besondere Italien-Flair sorgt eine Nebenhandlung mit zwei „Einheimischen“: Als Geschwisterpaar Francesco und Francesca, die als Gastarbeiter nach „Frangedal“ wollen, setzen Sascha Stegner und Andrea Paegelow musikalisch-komödiantische Akzente. Besonders gefiel ihr Duett „Zwei kleine Italiener“ (Conny Froboess). Tolle Solomomente hat Stegner auf Gondelfahrt mit Putzwagen und als durchs Publikum sprintender „Wumba Tumba Schokoladeneisverkäufer“ (Bill Ramsey).

Wie immer bei „Tipitipitipso“ war das Publikum mit originellen Interaktionen gefordert: So konnte mit Nudeln auf Pastatellern ein Lied abgestimmt werden, und beim Modebingo gab es ein Drei-Gänge-Menü aus dem Supermarktregal zu gewinnen.

Nostalgiegefühle

Mit augenzwinkernder Ironie dargebotene Schlager machen das „Tipitipitipso“-Format kultig und sorgen beim Publikum für Nostalgiegefühle. Beim „Popocatepetl Twist“ (Caterina Valente und Silvio Francesco) kam seinerzeit Bewegung in den Saal, und beim Nudelvoting des Publikums machte schließlich „Azzurro“ (Adriano Celentano) das Rennen. Mal sehen, welche Wahl das Publikum am Samstag in Speyer trifft.

Dass sich am Ende alle Träume erfüllen, Herr Fischer auch im Urlaub als Entertainer auf der Bühne steht und Fräulein Breuer endlich mal Caterina Valente sein darf und musikalisch ihren „Itsi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini“ vorführt, ist selbstredend. Natürlich durften zum Schluss auch die „Capri Fischer“ (Rudi Schuricke) nicht fehlen, ebenso wenig wie der titelgebende „Tipitipitipso“-Song von Caterina Valente, auch wenn der in Mexiko spielt – geschenkt.

Termin und Karten

Am 11. Februar, wird vom Zimmertheater um 20 Uhr die Eigenproduktion „Die Wunderübung“ gezeigt.

Karten im Spei’rer Buchladen, 06232 72018, unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder direkt über die Homepage zimmertheater-speyer.de. Dort gibt es auch Infos zu den Corona-Regeln.