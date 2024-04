Der erste Speyerer Garten- und Pflanzenmarkt hat mehr Besucher angelockt als erwartet. Es ist aber noch Luft nach oben.

Das Interesse am Gartenmarkt war trotz überwiegend schlechten Wetters erstaunlich groß. Die Premiere war also ein Erfolg, obwohl es im Bereich Pflanzen noch viel Luft nach oben gibt. Dass entsprechende Angebote nicht so reichhaltig waren wie erhofft, kann ursächlich daran liegen, dass Blumen- und Pflanzenhändler das finanzielle Risiko der Premiere gescheut haben. Wenn die Wettervorhersage nicht gut ausfällt und es an Erfahrung auf einem ganz neuen Markt fehlt, bleiben Anbieter fern, die sich vielleicht aber zur zweiten Auflage auf die Speyerer Maximilianstraße trauen. Stadt und Leistungsgemeinschaft ist mehr Zuspruch von dieser Seite zu wünschen, Besucher werden es ihnen danken. Denn der erste Garten- und Pflanzenmarkt war zwar klein, aber fein. Und – für viele Marktliebhaber äußerst wichtig: An Speisen und Getränken hat es wirklich nicht gefehlt.