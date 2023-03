Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Günter Glasauer war bei den Olympischen Spielen vor 50 Jahren in München als Speerwerfer dabei, schied im Vorkampf aus. Martin Erbacher hat der Macher des späteren Speyerer Basketballwunders verraten , wie’s so war und ob es jemals eine Neuauflage in Deutschland gibt.

Haben Sie noch Kontakt zum damaligen Olympiasieger Klaus Wolfermann?

Direkt nach Olympia und die Jahre danach nicht, 2008 zum 80. Geburtstag von seinem Trainer Hermann Rieder aber.