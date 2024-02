Cedric Fischer und Marvin Klehr verdienten sich beim Schnitzeltag des FV Dudenhofen laut Trainer Kevin Hoffmann die größten Stücke. Denn die jungen Wilden, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, machten auf ihn beim vorangegangen 4:0 (3:0)-Testspielsieg in der Generalprobe auf heimischem Kunstrasen gegen den tieferklassigen FSV Offenbach den besten Eindruck.

„Fischer hat es gut gemacht und Klehr durch sein Spielverständnis, und er hat auch ein Tor gemacht“, so Coach Hoffmann. Klehr legte das 1:0 vor, dem Simon Bundenthal schnell das 2:0 folgen ließ. Auch dieses Dranbleiben gefiel Hoffmann: „Wir wissen aber auch, dass das gegen Worms nicht reicht“, fasste er zusammen.

Torwartfrage offen

Am Samstag (14 Uhr) kommt die Wormatia Worms zum Nachholspiel. Thomas Meier und Tolga Barin erzielten die weiteren Tore. Wer den Kasten der Dudenhofener in nächster Zeit hütet, stehe dagegen noch nicht fest. Diesmal wechselten sich Philipp Schilling und Malcolm Little ab. 16 Akteure kamen zum Einsatz.

„Man kann sagen, dass die Generalprobe geglückt ist“, meinte Hoffmann: „Das Ziel wurde erreicht, und es hat sich keiner mehr verletzt. Das ist gut für die Stimmung. Das ist ja immer wichtig.“